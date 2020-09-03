Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Куда теряют тесты: в Волгограде делают 3 тысячи исследований на коронавирус в сутки

В облздраве пояснили, почему иногда результаты приходится ждать дольше обычного
Юлия ДанильченкоЮлия ДанильченкоЮлияДанильченко
КомментироватьОставить комментарий

3 сентября на брифинге обсудили вопрос, который волнует многих волгоградцев: почему иногда так долго приходится ждать результатов тестов на коронавирус? Речь о тех, кто, например, лечится амбулаторно и вынужден сидеть на больничном даже после полного выздоровления по причине задержки тестов.

Зампред облздрава Николай Алимов пояснил, что лаборатории работают на полную мощность и производят около 3 тысяч исследований. Эти объемы планируют увеличить еще на тысячу. Однако иногда тесты, действительно, делаются дольше. Причин может быть несколько: во-первых, когда речь идет о вспышке. Большее число анализов требует больше времени. Вторая причина – банальный человеческий фактор. За весь период в комитет поступило всего 7 обращений по этому вопросу, все их решили.

- Планируется горячая линия для граждан, куда они смогут обращаться и задать вопросы касательно результатов тестов. В ближайшее время такой контакт-центр появится, - добавил Николай Алимов.