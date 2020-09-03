В центре Волгограда из-за драки водителей автобус с пассажирами врезался в столб

Вот так закончилось выяснение отношений между водителями автобусов, принадлежащих "ВАПу". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

О том, как маршрутки попадают в аварии из-за гонок за пассажирами, волгоградцы уже знают. Но водители «Волгоградского автобусного парка» пошли еще дальше. Они не просто гонки на дороге устроили, но и драку в кабине одного из автобусов затеяли. Результат плачевный: автобус №95 вместе с пассажирами угодил в столб.

Произошло это сегодня, 3 сентября, на улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде. Автобус №95 стоял на остановке «Гостиница «Южный», когда его подрезал коллега из того же «ВАПа» на другом автобусе. Как рассказывают в соцсетях очевидцы, водители затеяли драку прямо в кабине автобуса.

- По словам водителя (автобуса №95 – примечание автора), у него возник конфликт с водителем другого автобуса, который пытался учинить с ним драку, и допустил самопроизвольное движение транспортного средства. В результате автобус врезался в фонарный столб, - подтверждают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. Уточнив, что пострадавших в ДТП нет, а обстоятельства происшествия еще выясняются.