В Волгограде маршрутка 3с начала ходить по-новому

3с теперь минует улицу Милиционера Буханцева Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде поменялась схема движения одного из самых протяженных маршрутов общественного транспорта. Изменения коснулись маршрутки №3с. Она соединяет Тракторозоводский район с Кировским. Протяженность маршрута и конечные остановки «улица Мясникова» - «СНТ Берендей» остались прежними. Поменялась схема движения в Ворошиловском районе. Теперь маршрутки не заезжают в заполотновскую часть на улицу Милиционера Буханцева. Такое решение 1 сентября принял департамент городского хозяйства администрации Волгограда.

Теперь 3с не может доставлять волгоградцев до железнодорожной станции «Волгоград-2». По новой схеме микроавтобусы по направлению в Волжский в Ворошиловском уходят со второй продольной магистрали на кинотеатре «Мир». Как и было. Но затем маршрутки движутся до остановок Ардатовской, Кузнецкой, Новоузенской, Козловской и по улице Баррикадной выходят на площади Советской на улицу Рабоче-Крестьянскую. По пути в Кировский район на этом участке транспорт ходит по этим же улицам в обратной последовательности.

Новая схема движения маршрутного такси №3с начала действовать с 3 сентября.