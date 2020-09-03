По приросту ковидных больных Камышин обогнал Волжский и догоняет Волгоград

Коронавирус поражает Волгоградскую область своей "стабильностью". Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус, похоже, прочно вошел в жизнь Волгоградской области. Его «стабильности» может позавидовать даже наша экономика: что ни день, то почти сотня новых заболевших. Так, к 3 сентября, в статистику добавилось еще 98 новых пациентов с ковид. Больше всего заболевших по-прежнему в Волгограде – плюс 31 человек. На втором месте уже несколько дней держится Камышинский район (но причину всплеска там в оперативном штабе пока не называют). За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили там сразу у 15-ти жителей.

Третью позицию в волгоградском ковидном антирейтинге сегодня занимают Волжский и Калачевский район: по плюс 10 новых случаев.

Появился небольшой очаг и в Иловлинском районе Волгоградской области, Там тест дал положительный результат у семи пациентов. Шесть человек заболели в Суровикинском районе. По пять – в Светлоярском и Городищенском. В Среднеахтубинском районе коронавирус тоже не снижает темпы – плюс четыре заболевших за сутки. В Новониколаевском и Михайловском районах – по два новых случая, и один – в Новоаннинском районе.

Коронавирус к 3 сентября выявили в 10 районах области, плюс Волгоград и Волжский. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К сожалению, в числе новых пациентов оказались двое деток в возрасте от 1 до 6 лет и четыре подростка, а также 23 волгоградца из группы риска – старше 65 лет.