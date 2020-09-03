Жертвами коронавируса в Волгоградской области стали пожилые мужчина и женщина

В Волгоградской области от коронавируса скончались 108 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб Волгоградской области по борьбе с распространением коронавируса 3 сентября сообщил о двух летальных исходах. Таким образом, в регионе от ковида умерли уже 108 человек.

От последствий, вызванных инфекцией, скончалась 83-летняя жительница Камышина. Она контактировала с заразившимся коронавирусом. Ей резко стало плохо. Медики заподозрили у нее хирургическую патологию и госпитализировали в 1-ю городскую больницу Камышина. К сожалению, ковид развивался стремительно. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, женщину спасти не удалось.

- Посмертный анализ установил, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на фоне сопутствующих хронических заболеваний и прочих осложнений, - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Не удалось спасти и жителя Иловлинского района. 79-летний мужчина почувствовал признаки болезни, но не сразу обратился к врачам. Только спустя пять дней, когда состояние здоровья ухудшилось. Проведенное обследование выявило у пациента COVID-19 с двусторонней пневмонией. Он был госпитализирован в 4-ю клиническую больницу Волгограда, где развернут инфекционный госпиталь. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Вирус оказался сильнее оказываемой помощи медиков, в том числе в условиях реанимации.