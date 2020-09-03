Сделать покупки и устроить фотосессию: в Волгограде готовят многофункциональную ярмарку

Фото: администрация Волгограда

В Волгограде готовится к открытию еще одна новая торговая площадь. Организаторы строят ярмарку в Дзержинском районе. Она появится на улице Домостроителей. Рабочие установили десять прилавков, которые больше напоминают не торговые точки, а деревянные домики. Всего на ярмарке сделают 50 необычных торговых мест.

Несмотря на свою форму, прилавки все же будут предназначены для торговли. Они будут предназначены для местных товаропроизводителей. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, предприниматель уже ведет переговоры с потенциальными арендаторами. Ярмарка будет оборудована местами для сбора отходов, санузлами и контрольными весами. Продовольственные товары будут проходить ветеринарно-санитарный контроль.

Кроме отделки торговой зоны, подрядчик ведет благоустройство прилегающей территории. Рабочие сделали покрытие из щебня на площади свыше 4000 квадратных метров. Рядом с ярмаркой высажены растения, в том числе экзотические. Всего на площади растут более 80 деревьев и кустарников 20 видов. В зеленой зоне создан садовый сад для продажи растений. В ближайшее время на ярмарке появится площадка для проведения фотосессий. Организатор обещает, что декор зоны будет меняться в зависимости от времени года.