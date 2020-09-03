На юге Волгограда КАМАЗ протаранил мотоцикл

Грузовик наехал на мотоцикл при развороте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В эту среду в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием грузовика и мотоцикла. Столкнулись многотонная машина и хрупкий железный «конь» в Веселой Балке около часа дня. При этом никто не несся по дороге со страшной скоростью. По предварительным данным, 38-летний водитель за рулем груженого бетонными блоками «КамАЗ-36320» наехал на стоящий слева мотоцикл «Ямаха» на полосе, предназначенной для разворота. Грузовик и его водитель обошлись без повреждений. А вот мотоциклу и байкеру досталось.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 48-летний мотоциклист получил серьезные травмы. С места аварии его увезли в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах Волгограда и области произошло восемь серьезных ДТП, в которых пострадали девять человек, в том числе среди них двое пешеходов.