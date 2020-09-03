Еще в два волгоградских села пришел газ

У жителей еще двух сел региона появилась возможность подключить газ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители еще двух отдаленных сел Волгоградской области теперь смогут отапливать дома, греть воду и готовить еду при помощи голубого топлива. Два новых газопровода общей протяженностью более 15 километров протянули до сел Ивановка и Капкинка Октябрьского района. Возможность подключиться к газу появилась у жителей 205 домов, а также школы, садика, ДК и других поселковых зданий. Точкой подключения объектов стал межпоселковый газопровод «АГРС «Громославка».

- В планах - газификация села Шебалино и хутора Ильмень-Суворовский в Октябрьском районе, - отметил зампред регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Антон Конин.

За последние шесть в регионе количество внутрипоселковых газопроводов выросло почти вдвое – со 117 до 197. Уровень газификации Волгоградской области на сегодня составляет порядка 88% - это больше, чем в среднем по стране.