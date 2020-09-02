В Волжском появился современный экопарк

В Волжском появился необычный парк. Его отличие от всех остальных в том, что он экологической направленности. Этот экопарк носит название «Россия» и создан он за деньги Фонда президентских грантов по проекту №»Экологического десанта».

В этом парке волжанам будут прививать бережное отношение к природе. Еще на стадии его строительстве использовались только экологически безопасные технологии и материалы. Здесь даже урны не простые, а с раздельным сбором мусора (отдельно для стекла, для пластика и бумаги), и светильники энергосберегающие на солнечных батареях. А вдоль пешеходных дорожек высадили двести молодых елей.

- Саженцы, которые не прижились, заменят новыми елочками, которые «Экологический десант» высадит, как только наступит благоприятная погода, - уточняют в мэрии Волжского.

А еще в этом экопарке появятся 10 стендов, на которых разместят информацию экологической тематики.

- Расположен экопарк между ФОКом «Авангард» и городским военкоматом ближе к улице Карбышева, - рассказывают в мэрии города-спутника. – Со временем экопарк будет развиваться и пополняться новыми элементами.