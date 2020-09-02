Волгоградской области выделили более миллиарда рублей на пособия дошкольникам

Пособия на деток дошкольного возраста получают семьи с низкими доходами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из государственной казны регионам выделили более 34,3 миллиарда рублей на пособия на детей. Речь идет о ежемесячных выплатах, которые получают семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет. Правда, не все, а только семьи с низкими доходами. Волгоградская область получит из госказны более 1 миллиарда рублей.

Как следует из документа, выделение дополнительных средств понадобилось в связи с тем, что увеличилось число семей-получателей данного пособия. Напомним, эти ежемесячные пособия были введены указом Президентом РФ. Получают их российские семьи с 1 июня 2020 года. На данный момент таких в стране уже более 3 миллионов человек.

В Волгоградской области малоимущих, видимо, особенно много. Потому и сумма транша нашей области одна из самых больших и составляет, если точно – 1 миллиард 49 миллионов рублей.

В Правительстве РФ напоминают, что размер пособия равняется половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это составляет 5,5 тысяч рублей в месяц.