Под Волгоградом мамаша забила до смерти своего 4-месячного сына

20-летняя мамаша нанесла ребенку не менее пяти ударов по голове и туловищу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ей всего 20 лет, и, видимо, она не готова была стать матерью. И не стала ней, даже после того, как родила сына. Иначе не смогла бы избить своего 4-месячного малыша так, что он умер.

Случилось это в городе Дубовка Волгоградской области. 20-летняя мамаша, взбешенная тем, что малыш часто плачет, избила его. Это было ночью с 30 августа на 1 сентября. Весь следующий день ребенок всхлипывал. И продолжал получать от родительницы. Она била его по голове и по туловищу. А утром 2 сентября сожитель этой горе-мамаши обнаружил, что младенец не подает признаков жизни. Мальчик скончался.

- Полицию вызвал мужчина. В ходе допроса женщина уверяла, что мальчик накануне упал с детского кресла-качалки и ударился головой. Однако, под давлением неопровержимых улик все-таки созналась, что два дня била сына. И даже показала, как она это делала, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Следователи Городищенского отдела уже завели на нее уголовное дело по статье «убийство малолетнего». 20-летнюю дубовчанку уже задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. Расследование продолжается.