«Белый берег», «Вишневый сад»: четыре волгоградских города выиграли 220 миллионов рублей на благоустройство

Вот такой проект, например, хотят сделать к Николаевске. Фото с сайта администрации ВО.

Сразу четыре города из Волгоградской области попали в число победителей всероссийского конкурса, где выбирали лучшие проекты по созданию комфортной городской среды. А это значит, что эти четыре города получат многомиллионные гранты на реализацию задуманного. В частности, Урюпинск получит 70 миллионов рублей на реализацию проекта «Вишневый сквер — центр городской культуры». Город Николаевск выиграл 50 миллионов рублей на создание зоны отдыха у Волги «Белый берег». В Палласовке за 50 миллионов рублей обновят местный парк «Тургун». А в городе Петров Вал планируют преобразить сквер Железнодорожников и сделать зону отдыха на проспекте Пионеров (на эти цели им тоже дадут 50 миллионов).

Все эти муниципалитеты получат президентские гранты и должны реализовать свои проекты в 2021-2022 годах.

Напомним, в 2019-м году президентский грант в размере 75 миллионов рублей выиграл город Фролово. За эти деньги там делают прекрасный парк «Заречный». Как уточняют в администрации региона, работы уже вышли на заключительный этап.