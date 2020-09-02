Йосип Чондрич: «Мне нравится российский чемпионат и стадион в Волгограде»

Фото с сайта ФК "Истра 1961"

О том, что в волгоградском футбольном клубе «Ротор» может появиться вратарь из Хорватии, заговорили еще в середине августа. Но к сине-голубым хорват присоединился только в конце месяца. Говорит, все просто: «ФК «Истра 1961» (где Йосип играл до этого момента) попрощался с ним еще 12 августа. К этому моменту клубы уже все порешали между собой. Но потом я должен был пройти все тесты, разобраться с визами, документами. Бумажная волокита заняла достаточно много времени, плюс эта ситуация с коронавирусом...».

В расположение «Ротора» Чондрич прибыл 27 августа. В этот день ему как раз исполнилось 27 лет. Интересное совпадение, не правда ли?

- Сложно было решиться на переезд в Россию? – поинтересовались у хорвата в пресс-службе сине-голубых.

- Три года я играл в Первой футбольной Лиги Хорватии. Сейчас хочу попробовать себя в более сильном чемпионате, поэтому трансфер в «Ротор» именно то, чего я хотел. Я считаю, что сейчас у меня идеальный возраст для вратаря.

Йосип признался, что мало следил за РПЛ, но теперь будет исправлять это. Хотя о «Спартаке», «Зените», «Локомотиве» и ЦСКА он, конечно же слышал.

- Для меня честь играть против таких команд. Я начинаю новую главу моей карьеры и теперь полностью сконцентрирован на «Роторе». А вообще мне нравится российский чемпионат и ваши стадионы, - отметил хорват в своем интервью клубу. Добавив: - Я приехал сюда, чтобы выкладываться на поле на 100% и получать удовольствие от тренировок и матчей. Сейчас главное обжиться в Волгограде, быстрее адаптироваться к требованием клуба и показать свои лучшие качества во время тренировок и игр.