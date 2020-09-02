В Волгоградской области увеличивают выпуск костюмов для врачей

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Волгоградские предприятия продолжают перепрофилироваться в производства средств индивидуальной защиты. Силы направлены на изготовление многоразовых костюмов для врачей, работающих в красной зоне инфекционных госпиталей. В регионе очередной промышленной организацией по выпуску столь необходимых во время пандемии средств защиты стала компания «Юг Прогресс». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, предприятие получило соответствующее регистрационное удостоверение.

Что важно для врачей, эти костюмы будут делать из тканей высокого качества. Медики даже могут выбрать желаемые цвет и модель средства защиты. Но учитывая загруженность специалистов в ковидных госпиталях, вряд ли их заботит цветовая гамма костюма.

Отметим, в Волгоградской области уже пять предприятий оформили документы для изготовления костюмов медиков, борющихся с коронавирусом. Ранее свои изделия зарегистрировали ООО «Кайлер групп», ООО «Камышинский текстиль», ИП Громов А.С., ИП Корнилова М.М. на площадке ООО «Сириус-В».

Еще 40 волгоградских организаций занимаются выпуском защитных масок. За время распространения ковида в Волгоградской области выпущено почти 3,5 миллиона средств защиты органов дыхания.