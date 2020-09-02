Под Волгоградом прогремел взрыв: военные разрушили водонапорную башню

Фото с сайта Минобороны РФ.

При слове «взрыв» ассоциации возникают отнюдь не положительные, но сегодня речь пойдет как раз о случае, когда взрыв приносит пользу. Да-да. Просто речь идет о сносе старого здания. Как рассказали «КП-Волгоград» в Южном военном округе, сегодня, 2 августа, военные из инженерно-саперного полка взорвали ветхую водонапорную башню.

Строение это было уже очень старым и давно не использовалось по назначению. Поэтому ее и «списали».

- Военнослужащие сначала замерили площадь сооружения, которое предстояло разрушить, рассчитали необходимое количество взрывчатого вещества, заложили его по периметру и проложили к ним детонирующие шнуры. В результате целенаправленного взрыва башня полностью разрушилась, - отчитываются в пресс-службе ЮВО.

В Министерстве обороны говорят, что к обрушению зданий и сооружений прибегают в том случае, если на земельном участке планируют, например, новое строительство, либо же участок передают у муниципалитет Волгограда

- В ходе учения уже обрушено более 10 сооружений. В основном снос идет в военных городках в Волгоградской области, - уточняют в ЮВО.