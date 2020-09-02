Затащил на глубину: под Волгоградом по вине мужчины утонула 7-летняя девочка

Два года тюрьмы получил 27-летний житель Нехавеского района за смерть 7-летней девочки. Трагедия произошла на реке Хопер 7 июня 2020 года: мужчина взял детей своих знакомых на пляж. Мальчик 11 лет хорошо умел плавать, а вот его 7-летняя сестра еще нет. Знакомый семьи решил научить малышку и затащил ее на глубину, где было сильное течение.

- Не рассчитав свои силы и недооценив угрозу, он с ребенком на спине отплыл на два метра от берега. Малолетней не удалось удержаться за плечи мужчины - она скрылась под водой, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Вместо того, чтобы вызвать спасателей, мужчина спокойно ушел домой. О случившемся родители узнали от сына, который прибежал в слезах и рассказал все в подробностях. После этого тело погибшей искали два дня.