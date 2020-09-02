3 сентября отключат свет в шести районах Волгограда

Света не будет от трех до девяти часов в течение дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот четверг тысячи волгоградцев вновь ждет череда отключений электричества. Устроят «темную» средь бела дня снова обитателям жилых массивов в шести районах Волгограда. В опубликованном ресурсоснабжающей компанией графике отключений электричества на 3 сентября 2020 года значатся дома отдельных кварталов Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Центрального и Дзержинского, Красноармейского и Советского районов. Больше всего коммунальных страдальцев будет в Тракторзаводском, прилично достанется и Советскому. Кому-то придется обходиться без электричества и бытовой техники всего три часа, но большинству сидеть без света весь день.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», с 9 до 17 часов 3 сентября 2020 отключат свет в частном секторе на Красном. Обесточат дома на улицах: Громовой, 24 и Асланова, 64 и 66; Димитрова, №3-33, 2а-36; Качалова, №1-37,2-36; Туманяна, 1-39,4-8; Связистов, 19-23; Кунгурской, №1-11 и 2-8. Эти адреса уже который раз в стоят в графике энергетиков. В Дзержинском в это же время обесточат дома на Ангарском: улица Полины Осипенко, №20-28 и 36,38; Семигорская, №5-9 и 13-17. Также в эти часы не будет света в Красноармейском: на Вучетича, 18 и 20; Российской, 6; Ломакина, 3, 5.

В центре Волгограда 3 сентября с 9 до 12 часов приостановят электроснабжение на улице Мира 11; с 13 до 17.00 – в домах на улице Чуйкова, №29,31 и 33; а также на Советской, №26.

Дольше всего – с 8 часов утра до 17 часов – обесточат переулок Тепличный, дома №308 и 309, а также частник Советского района по адресам: Тепличный, 23-29а, 22-30а; улица Агашиной, 63-75, 50-64; Буркова, 1-13, 2-16; Богомолова, 25-33, 30-46; Засекина, 18-50, 62; Лесомелиоративная, 213-230, 245, 281-307; 64-й Армии, 54; Окунева, 63-75, 70-88; Платонова, 45-59, 50-68; Стругацких, 1; Шукшина, 11а, 4-14.

И, наконец, на Тракторном с 9 до 17.00 обесточат дома на тридцати улицах поселка Верхнезареченского. Не будет электричества по адресам: улица Александрова, дома №1-171, 56-216, 195, 242; Алюминиевая, 5-47, 57-91; Берилловая; Березовая, дома №6-38, 19-39, 56-68, 73-87; Валуйская, №1, 11-111, 6 и 6а; Дундича, 29-81, 2-224; Кабардино-Балкарская, №2-12; Левитана, 55-205а, 76-234а, 242-328, 231-287; Костычева, №2-220 и 1-211, 230-246 и 219-235; Путиловская 37; Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8; Талалихина, №1Б-37, 2-30; Сборочная 4-52; переулки Агатовый, дома 1-15, 2-16; Свинцовый, Берилловый, Сапфировый, Алюминиевый, Титановый, дома №1-15, 2-16, Кобальтовый, №3-13 и 4-14, Платиновый, дома №1-15, 2-16; улица Нефритовая, 1-67 и 4-42; Титановая, №1-63, 2-34, 42-64; Платиновая, 1-87, 2-92; Стальная, дома №4-14; Медная, №3-13, 6-26; Кобальтовая, №3-25 и 4-16; Никелевая, 1-29 и 2-60; Золотая, 2-36 и 1-23; Чекистов, 2г-64а, 64-134, 75-233.