Под Волгоградом медработники получили коронавирусные надбавки через прокуратуру

Сотрудники Фроловской районной больницы в Волгоградской области с мая по июль ожидали стимулирующих доплат, ведь они работали в коронавирусными больными. Риски подхватить опасную болезнь никуда не делись, в отличие от доплат – они были нерегулярными. За справедливостью медики обратились в прокуратуру.

- Установлено, что в мае – июле 2020 года 65 медицинским работникам оказывающим помощь гражданам с клиническими симптомами коронавирусной инфекции, частично не были выплачены Общая сумма образовавшейся задолженности составила почти 500 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор обязал руководителя больницы исправить вопиющую ситуация и платить врачам столько, сколько положено по закону. В итоге все 65 человек получили свои надбавки.