В Волгограде частично перекроют движение по проспекту Ленина

Фото администрации ВО.

Информация, которая больше коснется волгоградских водителей, которые часто ездят по Первой Продольной магистрали на севере Волгограда: завтра, 3 сентября, дорогу по проспекту Ленина частично перекроют для транспорта.

Сотрудники компании «Концессия водоснабжения» запланировала заменить старый трубопровод (диаметром 900 миллиметров), который проходит возле очистных сооружений, расположенных по адресу проспект Ленина, 195-Б. Для проведения ремонтных работ потребуется крупногабаритная спецтехника, которая займет всю правую полосу на проезжей части.

- Техника будет проводить работы на участке крайней правой полосы магистрали по направлению в центр города, - уточняют в «Концессии водоснабжения».

Водителям следует учесть это при планировании своих поездок

При этом воду в кранах обещают не перекрывать, хотя этот трубопровод обеспечивает водоснабжением большую часть Краснооктябрьского района Волгограда. Обещает концессионер и восстановить обочину дороги, а также асфальтовое покрытие тротуаров после проведения ремонтных работ.