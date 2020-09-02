Вопреки коронавирусу: волгоградцы оставили в кафе и ресторанах более 7 миллиардов рублей

Несколько месяцев, пока длились строгие ограничительные меры из-за коронавирусной пандемии, все кафе, рестораны и столовые Волгоградской области были закрыты. Работать им разрешили только летом, и то с рядом запретов. Люди с нетерпением ждали, когда же можно будет насладиться полноценным отдыхом, как раньше. Видимо, поэтому за первое полугодие 2020-го оборот заведений лишь на 20% ниже прошлогодних, когда все было открыто.

- Оборот общественного питания Волгоградской области составил 7,1 миллиарда рублей или 80,3% к январю-июлю 2019 года (в сопоставимой оценке), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградстата.

Если посмотреть прошлогодние данные за аналогичный период, оборот был на целый миллиард выше - 8,2 миллиарда. Более 32% объема от оборота приходится на крупный бизнес, остальные 68% - на долю малых и средних предпринимателей.