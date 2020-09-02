Суд заставил волгоградских чиновников выдать ребенку-инвалиду лекарство, не зарегистрированное в России

Жизнь ребенка зависит от лекарства, которое не ввозят в Россию. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Печально, но факт: некоторым детям в России приходится терпеть ежедневные муки по вине чиновников. Речь идет о больных детках, которые не получают необходимое лекарство лишь потому, что оно не зарегистрировано в РФ. В их числе оказалась и девочка из Волгограда. Она инвалид с рождения и состоит на учете у врачей детской поликлиники №1 Волгограда, а также в ГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова». В августе 2019-го года на консилиуме врачи пришли к выводу, что ребенку не помогает ничего кроме лекарственного препарата «вигабатрин» («сабрил») (это противосудорожное средство и только оно купирует приступы у девочки). Но проблема в том, что лекарство это не зарегистрировано в России.

- Родители пришли в поликлинику с заключением экспертов и потребовали выдать их ребенку этот препарат. Из поликлиники эти документы перенаправили в облздрав. Однако решение о ввозе лекарства и дальнейшей судьбе девочки чиновники не приняли до сих пор. Шлют отписки: мол, препарата нет в списке разрешенных на ввоз в РФ, - описывают суть проблемы в пресс-службе суда.

Тогда родители волгоградской девочки пошли в суд с требованием обязать облздрав обеспечить ребенка жизненнонеобходимым лекарством. Представитель комитета в суде возражал против требований истцов. Но суд все же пришел к выводу, что необеспечение ребенка нужным препаратом нарушает его право на жизнь и здоровье. И отсутствие этого лекарства в перечне разрешенных не может быть основанием для снижение государственных гарантий ребенку.

Сначала Краснооктябрьский райсуд, а потом и Волгоградский областной суд приняли решение обязать региональный комитет здравоохранения обеспечить ребенка-инвалида необходимым ему лекарством.