В Волгограде снова всплеск коронавируса

Волгоград опять в лидерах по числу ковидных больных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде опять растет число заболевших коронавирусом. Связано ли это с обязательным тестированием на COVID-19 всех педагогов перед началом учебного года, либо с возвращением отпускников с морей и из-за границы? Возможно сложилось все и сразу. И вот уже за сутки – ко 2 сентября - диагноз COVID-19 установили сразу у 45-ти жителей Волгограда. Всего, напомним, за день список заболевших волгоградцев пополнился на 93 человека.

На второе место в регионе по ковиду сегодня вышел Камышинский район. Там плюс 12 пациентов с коронавирусом. Плюс шесть – в Среднеахтубинском районе, и по четыре – в Суровикинском, Городищенском, Светлоярском, Урюпинском и Иловлинском районах.

А во в Волжском за сутки диагноз COVID-19 подтвердили всего у двух жителей. По два случая коронавируса также выявили в Новониколаевском и Новоанновском районах.

Еще в четырех районах Волгоградской области по одному случаю – в Михайловском, Жирновском, Октябрьском и Котовском.