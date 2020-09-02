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По 1 миллиону за штуку: тридцать волгоградских школ получат тепловизоры

До конца сентября оборудование должны привести в учебные заведения
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Тепловизоры получат только 30 учебных заведений.

Тепловизоры получат только 30 учебных заведений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В волгоградские школы помимо рециркуляторов, бесконтактных термометров и дезинфицирующих средств закупили еще и тепловизоры. Это такие приборы, которые могут определять температуру предмета (или человека) бесконтактным способом. Полезная вещь в период пандемии для объектов с большим потоком людей. Правда, и стоят они недешево. Как следует из документов, представленных на сайте Госзакупок, бюджету Волгоградской области они обойдутся по 1 миллиону рублей за каждое такое устройство. А всего их планируют купить 30 штук.

Заказчиком выступает «Волгоградская государственная академия последипломного образования». Поставщик - АО «Сфера». По контракту, эта компания должна поставить тепловизоры в Волгоград до 30 сентября 2020 года.

Напомним, что закупают пока 30 единиц оборудования. А значит, тепловизоры получат только избранные учебные заведения Волгограда и Волжского. Какие именно в документации не уточняется.