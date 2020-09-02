Были без масок и матерились: Ротор оштрафован из-за болельщиков

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» пострадает рублем из-за своих болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал волгоградский клуб по итогам матча с «Химки». Напомним, в субботу в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Во время матча болельщики «Ротора», которых на гостевом секторе было несколько сот человек, допускали себе ругательства. За скандирование оскорбительных выражений клубу наложен штраф в 20 тысяч рублей. Но это еще не все. Также болельщики «Ротора» массово нарушали санитарный регламент чемпионата России. Видимо, фанаты не соблюдали социальную дистанцию и не надели медицинские маски. За это штраф составляет также 20 тысяч рублей. В итоге «Ротор» наказан на 40 тысяч.

Не обошлись без штрафа и «Химки». Их болельщики также пренебрегли мерами, направленными против распространения коронавируса. Но подмосковный клуб вынужден заплатить 15 тысяч рублей за нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата.