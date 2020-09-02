В Волгограде от коронавируса скончались еще две женщины

Фото администрации ВО.

За пять месяцев коронавирус унес жизни уже 108-ми жителей Волгоградской области. Такие данные предоставили «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе. За последние сутки – ко 2 сентября – посмертный диагноз COVID-19 подтвердили еще у двух умерших волгоградок. Обе женщины – жительницы Волгограда. Обе пожилого возраста и страдали хроническими заболеваниями, да еще и поздно обратились за помощью.

Как сообщают в оперштабе, одной из них было 73 года. Почувствовав первые признаки заболевания, никуда обращаться не стала, пыталась (как и многие) лечиться дома самостоятельно. И только на четвертые сутки, когда ей стало совсем плохо, она вызвала «скорую» помощь.

- В больницу №1 женщина поступила уже с двухсторонней пневмонией. Состояние ее было тяжелое, плюс имелись хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, - рассказывают в оперштабе.

Вторая жертва в сегодняшнем списке – 64-летняя волгоградка. Женщина вроде и не сильно упустила время – сразу вызвала «скорую», но болезнь протекала стремительно. Врачи госпиталя ветеранов, куда поступила больная, не смогли спасти женщину. Она умерла от осложнений, вызванных COVID-19.