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Еще 330 тысяч доз: вторая партия вакцины от гриппа пойдет волгоградским школьникам и студентам

Вакцинировать будут исключительно на добровольной основе
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Медики настоятельно рекомендуют всем сделать прививки от гриппа.

Медики настоятельно рекомендуют всем сделать прививки от гриппа.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Волгоградскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа – в три раза больше первой - 330 тысяч доз. Эти вакцины пойдут на то, чтобы максимально привить школьников и студентов. Также часть вакцины направят призывникам, медикам, педагогам и людям старше 65-ти лет.

- Уже формируются выездные бригады, которые будут выезжать в школы и трудовые коллективы для проведения вакцинации, - сообщают в облздраве.

И акцентируют внимание волгоградцев, что прививки будут делать только на добровольной основе. При этом в комитете здравоохранения еще раз настоятельно рекомендовали не отказываться от вакцинации, ведь сезон гриппа в этом году припадает с пандемией коронавируса. Избежать одновременного протекания двух инфекций и поможет прививка от гриппа.

Напомним, первую партию, которая поступила в регион – более 62 тысяч доз, направили на прививки беременным женщинам и детям.