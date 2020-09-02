В Волгограде УК оштрафовали за ямы на дворовой дороге

Ямы во дворе обойдутся УК дорого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управляющей компании ООО «Ангарское» выписали 125 тысяч рублей штрафа за ямы на подъездах и подходах к дому №43 на улице Советской в центре Волгограда. За ненадлежащее состояние дворовой дороги региональная инспекция Госжилнадзора возбудила дело о нарушении лицензионных требований. Несколько месяцев коммунальщики пытались оспорить штраф в судах различной инстанции. Но в итоге сначала областной арбитражный, затем апелляционный и кассационный суд в очередной раз подтвердили законность наказания.

«Провалы в асфальтовом покрытии, наличие трещин и частичного разрушения площадок, являющихся подходами к подъездами к дому», - это перечень нарушений, за которые наказали коммунальщиков.

Согласно законодательству, следить за состоянием проездов, которые отмежеваны конкретному дому, должны его жильцы. Так что устранять ямы на внутридворовом проезде должна управляющая организация, которая дом обслуживает.