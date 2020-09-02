Москвич на иномарке устроил аварию в Волгограде: годовалый малыш в больнице

Сразу три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Дзержинском районе Волгограда 1 сентября. Около пяти часов утра житель Москвы за рулем «Хендэ Соната» ехал из Городища в сторону 51-ой Гвардейской. На улице Исторической мужчина потерял бдительность и грубо нарушил правила дорожного движение, спровоцировав столкновение с другой машиной.

- На пересечении с улицей Домостроителей водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с движущейся по второстепенной дороге автомашиной «Киа Соренто» под управлением 41-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге больше всех пострадал годовалый пассажир виновника аварии. Мальчика госпитализировали. Также медицинская помощь потребовалась двум женщинам из «Киа», их увезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.