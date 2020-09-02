На Посту №1 в Волгограде стартует Вахта Памяти

За 55 лет на Посту №1 вахту несли более 210 мальчишек и девчонок. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Каждый год волгоградские школьники стоят в почетном карауле у Вечного огня на площади Павших борцов. В этом году из-за пандемии коронавируса их долго не было видно. Но уже 7 сентября откроют Вахту Памяти Поста №1 ученики старших классов школы №140.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, все постовцы по утрам будут проходить температурный контроль, в помещениях¸ где ребята находятся между вахтами, установили бактерицидные лампы-рециркуляторы. А время вахты укоротили. Стоять на Посту №1 ребята будут по будним дням с 10 утра до полудня. Смена караула - каждые 20 минут.

В следующем году 27 апреля Посту №1 исполнится 55 лет. Юбилейную дату начнут отмечать уже в сентябре. А по итогам смотра-конкурса Почетных караулов, который продлится до мая, в Волгограде выберут лучших постовцев среди часовых, разводящих и начальников караула. В октябре 2020 стартует акция «#Мы на Посту у Вечного огня» - воспоминаниями смогут поделиться все те, кто стоял на Посту №1 за эти полвека. А это не только более 210 тысяч волгоградцев, но и представители других городов-героев и бывших социалистических стран.