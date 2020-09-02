Волгоградским пенсионерам напомнили о переходе на карту «Мир»

Перейти на карту "Мир" нужно до 1 октября Фото: Светлана Макеева

Волгоградским пенсионерам в ближайшее время необходимо получить банковскую карту «Мир». Это нужно сделать тем получателям выплат, кому перечисляются деньги на карту других платежных систем. Например, «MasterCard» или «Visa». Как рассказали в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, переход осуществляется в рамках федерального закона. Перевод на платежную систему «Мир» должен был пройти до 1 июля 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Банк России перенес сроки на 3 месяца вперед. Получатели пенсий и других социальных выплат должны заменить свою карту на «Мир» в отделениях своего банка до 1 октября.

Если у вас уже имеется карта «Мир» и пенсия начисляется на нее, то ничего делать не нужно. Также изменения не касаются тех пенсионеров, кому деньги зачисляются на сберкнижку или доставляются почтальоном.