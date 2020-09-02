Вой пожарных сирен встревожил волгоградцев

Сегодня утром волгоградские пожарные отправились на ложный вызов Фото: Андрей МИРЕЙКО

Во вторник утром жители Центрального и Ворошиловского районов Волгограда не могли не услышать громогласный звук от сирен пожарных машин. Экипажи спасателей спешили по направлению к Волге от площади Чекистов. Можно было сделать вывод, что где-то происходит крупный пожар. Только по Астраханскому мосту в сторону Ворошиловского района проехали не менее пяти пожарно-спасательных машин. Но спешка и боевая готовность огнеборцев оказалась ни к чему.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Главном Управлении МЧС России, на пульт диспетчера поступило сообщение о ложном вызове. Сейчас выясняется, кто и по какой причине заставил ехать пожарных с разных районов Волгограда.

Отметим, что за ложный вызов экстренных служб предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 1000 до 1500 рублей.