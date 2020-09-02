Для защиты Волги от загрязнения на острове Голодном строят систему очистки

Первые очистные сооружения на острове Голодном начали строить еще в 1975 году, с тех пор ни разу не меняли. При этом в Волгу уходят сточные воды из всех районов Волгограда, кроме самого южного. А это большие объемы, с которыми существующая система уже не справляется. В рамках нацпроекта «Экология» решили заменить ее на современный комплекс. На работы уйдет несколько лет.

- После завершения двух этапов объект будет полностью отвечать современным требованиям. Нам необходимо в три раза — с 90 до 30 миллионов кубометров — уменьшить сброс стоков. Это сложная задача, но мы ее поэтапно выполним», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров, приехавший на объект.

До 2021 года подрядчик застроит более 4,5 гектар земли бассейнами, горизонтальными отстойниками, здесь появится воздуходувная станция и другие сооружения. Следующий этап стартует в 22-ом году, а после сдачи объекта в эксплуатацию очистка сточных вод станет качественнее, что благоприятно отразится на состоянии Волги.