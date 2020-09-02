Рядом с собором Александра Невского высаживают цветы и деревья

Вокруг собора территория становится зеленее Фото: Екатерина СИМОХИНА

Территория вокруг строящегося собора Александра Невского в Волгограде преображается и преображается. Готовится к открытию «Александровский сад», облагораживаются и другие территории рядом с нулевым километром города. Вдоль пешеходной части улицы Мира подрядная организация приступила к высадке цветов и деревьев. Территорию уже украшают 50 растений, там липы, приживаются катальпы, шаровидные туи, можжевельники. В зеленой зоне специалисты оформляют клумбы и расстилают газон. Саженцы имеют высоту до четырех метров. Агрономы высадят «Юбилей принца Монако» - это такой сорт роз – и 30 голубых елей с крымскими соснами, как только позволит погода. Пока для этого слишком жарко. Чтобы в будущем растения не испортились, уход за ними обеспечит система автополива.

Туи уже выстроились в ряд Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вместе с обустройством зеленой зоны рядом с собором, специалисты завершают установку фонарей. На территории построены 12 новых лестниц и дорожки в «Александровский сад» со стороны улиц Володарского и Гоголя.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, улица Мира в границах от памятника Александру Невскому до пересечения с улицей Гоголя обновляется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Общестроительные работы бригады завершат в ближайшее время – к празднованию Дня города.