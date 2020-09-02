В Волжском сгорела квартира: один погибший

ЧП произошло около шести часов вечера 1 сентября в городе Волжский Волгоградской области. Очевидцы крупного пожара позвонили в экстренные службы и сообщили о том, что горящей на бульваре Профсоюзов квартире может быть человек. На место выехали спасатели.

- В одной из квартир многоквартирного жилого дома горели домашние вещи на площади четырех квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели сделали все возможное, чтобы как можно быстрее локализовать очаг и полностью затушить пожар. Несмотря на их оперативность, находившийся внутри комнаты мужчина сгорел. Его личность пока не установили, как и причины случившегося. На месте работают сотрудники пожарной лаборатории.

- Причина пожара устанавливается, - добавили в ведомстве.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности и в случае ЧП звонить на "101".