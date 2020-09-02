В Волгограде расширяют выезд с улицы Ростовской

На выезде с улицы Ростовской на вторую продольную заторов должно стать меньше Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В скором времени перекресток улиц Череповецкой и Ростовской в Волгограде предстанет в обновленном виде. Участок односторонней проезжей части в Ворошиловском районе будет расширен. Сейчас на улице Ростовской перед пересечением со второй продольной магистралью две полосы движения. Дорожные бригады расширят улицу до трех полос. Дополнительная часть дороги облегчит движения автомобилистов, избавив их от лишнего маневрирования перед съездом на вторую продольную. Также будет увеличена пропускная способность загруженной улицы Ростовской. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строители демонтировали на участке старый бордюр и обустроили земляной котлован для основания проезжей части. Сейчас рабочие выполняют засыпку и уплотнение песчано-щебеночной подушки. Затем им предстоит уложить два слоя асфальта. Кроме расширения дороги подрядная организация строит новый тротуар вдоль второй продольной до улицы Елецкой, чтобы горожане могли беспрепятственно добираться до остановки общественного транспорта.

После строительных работ дорожники обновят светофоры, знаки и разметку. В следующем году администрация Волгограда приступит к обновлению асфальта по всей улицы Ростовской.