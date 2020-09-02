Зоополиция ищет живодеров: в Волгограде неизвестные расстреляли стаю бродячих собак на проезжей части

Команда зоополиции регулярно патрулирует улицы Волгограда. Фото: Анжела Макарова.

Инцидент произошел 31 августа в Дзержинском районе Волгограда на улице Космонавтов №30: сотрудник зооинспекции волгоградского приюта «Дино» обнаружил на проезжей части несколько расстрелянных собак. Волонтеры вызвали полицию и написали заявление. Это уже второй за последнее время подобный случай.

Защитники бездомных животных возмущены. Возмущены и обыватели, которые стали гораздо чаще жаловаться на собак у своих домов. Но несмотря на ожесточенные споры, что же с ними делать, проблема так и висит в воздухе.

- Мы часто слышим комментарии, что раз все остальные бездействуют, то ничего не остается, как взять и самим решить проблему, причем негуманным способом. Наш приют «Дино» делает все возможное, мы забираем и стерилизуем животных, но их очень много, а наши ресурсы ограничены, - рассказала «КП-Волгоград» директор фонда Анжела Макарова. - Мы имеем право требовать от властей гуманного решения этой проблемы. Только объединив усилия можно добиться результата.

Сейчас отстреливать собак запрещено, но в городе-герое многие об этом попросту не знают. При этом городские службы отлова явно не справляются с объемами (в регионе от 20 до 30 тысяч особей, большая часть в областном центре). И волонтеры боятся, что на фоне сложившейся ситуации переходный период к гуманному отношению к братьям нашим меньшим или затянется, или обернется жестокостью.