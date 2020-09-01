Знать, чтобы помнить: волгоградцев приглашают написать «Диктант Победы»

Фото с сайта администрации ВО.

Акция «Диктант Победы» стала уже традиционной в России. Этот год исключением не будет. И пройдет он 3 сентября. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в Волгоградской области для написания Диктанта будут организованы 92 площадки.

- Главной площадкой для написания «Диктанта Победы» станет музей «Сталинградская битва».Также диктант можно будет написать в здании исторического парка «Россия – Моя история», - уточняют в администрации Волгоградской области.

Ознакомиться с полным перечнем пунктов в регионе можно на сайте организаторов.

Исторический «экзамен», как обычно будет посвящен Великой Отечественной войне. Но в этом году он особенный – он посвящен 75-летию Победы. Поэтому к нему присоединятся жители 75-ти стран мира. Написать диктант Победы можно будет и в онлайн режиме, для этого только надо зарегистрироваться на сайте организаторов.

- Будет 20 общих вопросов о событиях войны, на которые надо будет ответить в течение 45 минут. И еще 5 вопросов – связанные с региональной тематикой. Сначала выберут лучших на местном уровне, затем на региональном, потом – на федеральном. Напомним, что высокие результаты на «Диктанте Победы» по согласованию с Минпросвещением будут засчитывать при поступлении в вузы, - добавляют в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Начало мероприятия – в 15.00.