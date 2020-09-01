На обновленном стадионе «Темп» в Волгограде начинаются занятия

Фото администрации Волгограда.

Жители Красноармейского района Волгограда наверняка ждали эту новость: стадион «Темп» вновь открывает свои двери. После масштабной реконструкции его не узнать. Здесь теперь есть и современный ФОК со спортзалом, с раздевалками и тренерскими комнатами. Есть беговые дорожки с травмобезопасным покрытием, есть сектор для прыжков в длину и в высоту.

- Здесь будут проходить занятия по боксу, футболу, тяжелой атлетике, по шахматам и суставной гимнастике. При этом соблюдаются все меры безопасности: при входе всем измеряют температуру, раздевалки регулярно дезинфицируют, но основные занятия пока все же будут проходить на открытых площадках, - говорят в мэрии.

Кстати, в свободное от тренировок время стадион будет открыт для всех желающих.

После реконструкции «Темп» может принять одновременно теперь не 250, а 600 человек.

- Секции баскетбола, легкой атлетики, мини-футбола игандбола откроются чуть позже, - уточняют в администрации Волгограда.