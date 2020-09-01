В Волгограде школьники променяли спорт на робототехнику

Детвора сегодня понимает - за IT-технологиями будущее. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград оказался единственным городом-миллионником в России, где в августе не увеличился спрос на дополнительное детское образование. К такому выводу пришли аналитики сервиса 2ГИС, проанализировав какие нынче кружки и секции популярны у школьников в больших городах. Почему в Волгограде сложилась такая ситуация? Все просто: потому что наш регион оказался в числе немногих, где до 1 сентября закрыты были все кружки и секции.

- В Волгограде интерес к дополнительному школьному образованию в августе упал на 10%, по сравнению с прошлым годом, - констатируют исследователи. – Интерес к художественным школам снизился на 15%, а к спортивным секциям вообще на 20%.

Хотя в целом по России именно к спортивным занятиям дети и их родители проявляют наибольший интерес (ищут организации на картах, узнают телефоны и график работ). Именно по этим запросам аналитики и сделали свои выводы.

Зато в Волгограде детвору стали больше интересовать театральные курсы (число запросов на эту тему увеличилось к три раза). А еще большую популярность сегодня у волгоградских ребят набирают курсы робототехники и музыкальные школы – всплеск интереса на 60%.