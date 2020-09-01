Отключат свет 2 сентября в шести районах Волгограда

Электричества не будет до восьми часов в течение дня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

И опять, и снова в среду в Волгограде грядут очередные отключения электричества. Энергетики продолжают плановые ремонты и не снижают активности, наоборот. Так что второй день сентября запомнится локальным блэкаутом обитателям отдельных жилых массивов сразу шести районов Волгограда. В опубликованном компанией «Россети ЮГ - Волгоград» графике отключений электричества на 2 сентября 2020 года отмечены дома Краснооктябрьского, Дзержинского, Тракторозаводского, Ворошиловского, Кировского и Советского районов областного центра. В списке больше всего адресов из Дзержинского и Тракторзаводского. Причем большинство домов оставят без света на весь день.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, на Красном 2 сентября 2020 отключат свет с 9 до 14 часов в доме №4 в Аэропортовском переулке, а с 9.30 до 16 часов не будет света на улице Матевосяна, в доме №27а. В Дзержинском с 9.00 до 17.00 обесточат дома на улице Таврической, №35-77, 67а, 71а, 36-76, а также в частнике: улица Днестровская, №40-46; Крутоовражная, №2; Иртышская, 29-61, 46-88;Рахинская, 45-83, 81а, 48-98; Эльтонская, 67-69; Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65.

В Кировском также с 9 до 17 часов не будет электричества на улицах: 64-й Армии, в домах №71 и 73; Козака, №3 ,5 и 5а; Кирова, №112,114 и 114а. Здесь ранее уже выключали свет. Как и в Советском районе на улицах Мостового, №3-7 и 2/2-8; Вольной, №1-15а, 2-12; Геологической, 1/1-18; а также в переулке Мостового, в домах №1-7 и на улице Юной, 1/1-9, 2-10. Здесь электроснабжения не будет с 10:00 до 17:00.

В Ворошиловском 2 сентября 2020 свет отключат с 9 утра до 17.00 по адресам: улица Восточная, 7-29, 4-14; Елецкая, 126-148а, 612-617; переулок Елецкий, 574 и 574а; улица Миргородская, 119-127; поселок Саранский, дома №98-126.

И на Тракторном всего на пару часов с 10 до 12 утра обесточат дома на улицах Брасовской, 7-11 и 18; Зелинского, №3-11,11а; Франко, 2-10; Шкирятова, 6, 8 и 19; Орехово-Зуевской, 4, 10, 16; и в переулке Фабричном, №10 и 12. А на весь день с 9 до 17 часов вырубят свет на Льговской, 14-20; Метростроевской, 9,11; в частнике - на Метростроевской, 34-60; Боткина, 6-88 и 43-77; Баумана, 33-77 и 40-84; переулке Красина, №21, 23.