В первый класс: Волоцков отвел дочь в родной лицей, Ильченко - в частную школу

28 тысяч волгоградцев пошли сегодня в первый класс. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В День знаний в Волгограде и области приступили к учебе 386 тысяч школьников и студентов. Это стало настоящим событием, ведь в этом году у ребят было не только три месяца каникул, но и два месяца дистанционки. Но все же 1 сентября - это самый особенный день для 28 волгоградских первоклассников, которые впервые сели за парты, и их родителей, бабушек и дедушек. В первый раз в первый класс пошли и дети известных волгоградцев. Сегодня школьниками стали дочери олимпийской чемпионки Ларисы Ильченко, вице-гебернатора Андрея Косолапова и депутата областной Думы Алексея Волоцкова, а также внук ректора Волгоградского института бизнеса Андрея Ващенко.

Лариса Ильченко отдала дочку в частную школу «Поколение». А Алексей Волоцков привел дочку в родную школу – лицей №2 на Красном, куда сам пришел учиться 32 года назад. У Андрея Косолапова в первый класс пошла младшая дочка, а старший сын в этом году одиннадцатиклассник. И у ректора ВИБа сегодня сразу двойной праздник – внук впервые пошел в школу, внучка – в садик.

Младшая дочь Андрея Косолапова тоже первоклассница. Фото: инстаграм

Пестрит сегодня фотографиями школяров не только инстаграм, но и ленты одноклассников, фейсбука, вконтакте. Многие выкладывают свои старые фото. Поделилась памятным снимком и депутат Госдумы Ирина Гусева.