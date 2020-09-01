Приятелей, устроивших в Волгограде нарколабораторию, ждет 20 лет колонии

Сейчас этим волгоградцам 35 и 39 лет, они уже побывали за решеткой, но теперь им грозит до 20 лет колонии. Такое суровое наказание их ждет за то, что они устроили в Волгограде наркобизнес. Причем не просто продавали наркотики, а еще и сами его производили.

Нарколабораторию они организовали на дачном участке, в сарае. Как рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, мужчины использовали прекурсоры, которые разрешены в обиходе, в том числе ацетон и соляную кислоту и путем химических соединений получили 180 граммов наркотического вещества (N-метилэфедрон). Этот наркотик они расфасовали и готовились продать. Но не успели, их задержали.

- При обыске у них изъяли оборудование и материалы, подготовленные для переработки – 600 литров ацетона и 400 литров соляной кислоты, - уточняют в ведомстве.

Следователи СО-6 СУ УМВД РФ по Волгограду собрали все факты, доказывающие вину задержанных, хотя сами они так и не признались в содеянном.

- Ожидать суда обвиняемые будут под стражей, - добавляют в областной прокуратуре.