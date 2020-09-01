Волгоградцу, по чьей вине в ДТП пострадали четыре женщины, грозит два года колонии

Жуткая авария произошла в октябре 2019-го на трассе "Волгоград-Каменск-Шахтинский". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

42-летнего волгоградца, который на своей «Тойота Камри» снес торговые палатки и трех продавщиц, отправили на скамью подсудимых. Следователи Городищенского района Волгоградской области завершили расследование этого резонансного ДТП и собрали все улики, доказывающие вину водителя.

Напомним, случилось это 8 октября 2019 года на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 42-летний водитель на иномарке мчался из Волгограда в сторону Ростова, на 38-м километре он не справился с управлением и врезался в «Кио-Рио», от удара его машину отбросило на торговые палатки, которые находились на прилегающей к дороге территории. «Тойота» снесла несколько палаток, пострадали три продавщицы, которые находились в них.

- Как следует из заключения медэксперта, травмы, которые получили одна женщина-продавец и пассажир «Тойоты» в результате ДТП, оцениваются, как тяжкий вред здоровья. Поэтому на виновника ДТП завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Грозит ему за это до двух лет лишения свободы.

- Расследование завершено, уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.