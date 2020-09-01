Из больницы №25 Волгограда уволилась главврач

Наталья Ляхова руководила больницей №25 шесть лет. Фото СМП №25.

Коронавирус стал настоящим испытанием на прочность для волгоградских врачей. И, надо сказать, выдерживают далеко не все. За последние полгода в волгоградских больницах сменился уже не один главный врач. Весной сменились руководители в Палласовской ЦРБ и в больнице Волжского, ушел с поста и главврач Светлоярской районной больницы. А сегодня, 1 сентября, стало известно, что уволилась и главный врач волгорадской больницы «скорой помощи» №25 Наталья Ляхова.

- Да, действительно она написала заявление об увольнении по собственному желанию, - подтвердили «КП-Волгоград» информацию в облздраве.

Правда, причины ухода, естественно, не называют. Увидим ли мы Наталью Ляхову в другом медучреждении Волгограда, тоже неизвестно.

Единственное, лишь то, что пока временно исполнять обязанности главврача СМП №25 будет Марина Королева, которая до настоящего момента работала заместителем по медицинской части.