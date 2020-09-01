Большой прирост ковидных больных в Волгограде, Волжском и Камышине

Коронавирус продолжает "шагать" по региону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лето прошло, а вот коронавирус, к сожалению, в Волгоградской области остался. К 1 сентября 2020 года в регионе ковидом уже заразились более 12 тысяч человек (точная цифра – 12216 волгоградцев). Больше всего заболевших – в Волгограде. И сегодня областной центр лидирует: за последние сутки диагноз COVID-19 здесь подтвердили еще у 33 жителей. Итого в Волгограде коронавирус уже поразил 5314 человек.

На второе место по числу ковидных пациентов сегодня опять вышел Волжский – плюс 21. А вот в Калачевском районе, где на прошлой неделе была большая вспышка коронавируса в психинтернате, к 1 сентября полностью погасили этот очаг. И сегодня района даже нет в списке «коронавирусных».

Зато вновь в «тройку» лидеров попал Камышинский район. Там за сутки в больницах добавилось 11 человек с диагнозом COVID-19. Прирост зафиксирован и во Фроловском районе – плюс 7 ковидных больных. Еще шесть человек добавились в коронавирусную статистику в Среднеахтубинском районе.

В первый день осени коронавирус зафиксировали в 13-ти районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В остальных 10-ти районах – плюс 1-2 заболевших. Так, по два жителя госпитализировали из Городищенского и Николаевского районов. В Старополтавском, Ольховском, Палласовском, Жирновском, Октябрьском, Клетском, Котовском и Котельниковском – по одному случаю.

Много среди новых заболевших людей старшего 65-ти лет – таких 18 человек. Попал на больничную койку с COVID-19 и один ребенок. Остальные пациенты – люди трудоспособного возраста.