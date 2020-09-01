Ковид унес жизнь 27-летнего волгоградца

Умирают от коронавируса все более молодые волгоградцы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коронавирус не щадит ни молодых, ни старых, ни богатых, ни бедных. Смертность от этого заболевания не только растет, но и молодеет. Очередными жертвами коварной инфекции в Волгоградской области стали совсем еще молодые мужчины - 27-летний и 41-летний жители Волгограда. Также зарегистрировали 1 сентября смерть от вызванных ковидом осложнений 65-летней жительницы Среднеахтубинского района. Всего в регионе коронавирус унес жизни уже 104 человек. Оперативный штаб региона сообщил подробности о трех последних официально подтвержденных летальных исходах.

27-летний волгоградец заразился от близких. Его протестировали как контактного, нашли двустороннюю пневмонию. Врачи пятой больницы не смогли его спасти. Коронавирус вкупе с эндокринными и неврологическими заболеваниями осложнили течение болезни.

41-летний житель Волгограда обратился к врачам, как только почувствовал недомогание. Несколько дней мужчина лечился дома, затем ему резко стало хуже. Даже своевременно назначенное лечение не помогло. Волгоградец скончался в 16-й больнице.-

А 65-летняя жительница Среднеахтубинского района не стала обращаться к медикам и даже не занималась самолечением. Но коронавирус сам не прошел, вызвав пневмонию и обострение болезней сердца и сахарного диабета. Через девять дней ее забрали в реанимацию больницы №5, где она и скончалась несколько недель спустя.

В Волгограде умерли от коронавируса и его осложнений уже 45 человек, в Среднеахтубинском районе это первая официально подтвержденная смерть.