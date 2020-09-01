Москвичи гуляют по столице, а Николаев - в Лога: как футболисты Ротора отдыхают между играми

Тренировки возобновятся 3 сентября. Фото: СК "Ротор"

Наступило время перевести дух после резкого старта сезона Российской премьер-лиги. Команды сыграли 6 матчей за 18 дней. Изнурительный график, особенно для волгоградского «Ротора», который дебютировал в элитном дивизионе с короткой скамейкой запасных.

Но сейчас в РПЛ наступила пауза, связанная с играми сборных. У «Ротора» в расположение национальных команд уехали трое: Зурико Давиташвили и Соломон Кверквелия сыграют за сборную Грузии, Данил Степанов – за молодежную сборную России. А остальные игроки «Ротора» получили несколько выходных. После матча с «Химками» в 6-м туре чемпионата, который прошел 29 августа, сине-голубые выходные до 3 сентября. Большинство футболистов остались в Москве, где коротают время либо с семьями, либо с друзьями. Вообще спортсмены не любят показывать в социальных сетях свою личную жизнь. Но Олег Николаев опубликовал в сторис Instagram свою поездку в парк «Лога», который находится в Ростовской области. В Волгограде в данный момент единицы игроков команды. Из легионеров только аргентинский защитник Патрисио Матрикарди и хорватский вратарь Йосип Чондрич.

Фото в футбольной экипировке в сторис Instagram опубликовал нападающий Александр Саплинов. Вместо отдыха у него набор спортивных кондиций после травмы. Он, а также Николай Кипиани и Джано Ананидзе занимаются индивидуально не в Волгограде. К «Ротору» трое присоединятся в конце недели. А вся команда соберется вместе после выходных 3 сентября, чтобы начать подготовку к домашнему матчу с «Краснодаром». Правда, точного расписания РПЛ с 7-го тура пока нет. Лига опубликует календарь в ближайшее время.