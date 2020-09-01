На уроки в 7.30: в Волгоградской области начался новый учебный год

Для первоклашек все равно устроили праздник. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утро 1 сентября в Волгоградской области не похоже на осеннее – солнце прогревает воздух до +35. Сегодня очень многие волгоградцы встали непривычно рано, чтобы проводить детей в школу. Хотя традиционную большую линейку отменили, каждый класс устроил праздник. У первоклашек был и первый звонок, и фото с учителем, и классный час, и запуск воздушных шаров. И даже первый поход в столовую – учеников с 1 по 4 класс теперь кормят бесплатно, и даже в праздничный день.

Правда, из-за требований Роспотребнадзора и разделения потоков рабочий день в школах стал длиннее. Малышам приходится приходить в классы к 7.30. После каникул многим тяжело привыкнуть к новому расписанию.

Во время рабочей поездки в Волжский жителей области с Днем знаний поздравил губернатор Андрей Бочаров. Глава области надеется, что коронавирус не помешает учебе.

- Поздравляю всех с началом учебного года! Особые условия учебного процесса связаны с дополнительными ограничениями. Уверен, что образовательные учреждения, исполняя все требования главного санитарного врача, справятся с задачами, которые перед нами стоят. Успехов всем, я не сомневаюсь, что мы преодолеем все трудности, связанные с ковидом, — заявил губернатор.