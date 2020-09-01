В Волгограде из-за резкого торможения автобуса женщина-кондуктор ударилась о поручень

В последний день лета, 31 августа, около четырех часов в Кировском районе Волгограда с места аварии госпитализировали 52-летнюю женщину-кондуктора. Она получила серьезную травму головы, ударившись о металлический поручень автобуса «Волгобас». Как оказалось, инцидент допустил 40-летний водитель общественного транспорта, который резко затормозил.

- Водитель двигался по улице В. Балка со стороны проспекта Героев Сталинграда в сторону Тополевой, напротив дома № 26 при осуществлении аварийной остановки допустил падение 52-летней женщины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Чем была спровоцирована необходимость резко остановиться – выясняют инспекторы ГИБДД. Добавим, что за минувшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло 10 аварий, в которых пострадали 11 человек. Среди них 10-летний пассажир легковушки, которая перевернулась в Клетском районе.