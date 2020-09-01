Под Волгоградом восстановили автомобильный мост

Фото: кадр с видео

В конце августа жители поселка 8 марта в Ленинском районе Волгоградской области оказались почти отрезаны от большой земли. Рухнул автомобильный мост, который соединял населенный пункт с селом Заплавном. Транспортный объект давно был в аварийном состоянии. Люди остались без дороги в магазины, лечебные заведения, детский сад и школу. Ведь все случилось накануне 1 сентября. 8 марта с Заплавным соединял только пешеходный мост.

Отрезанными от остального мира жители поселка 8 марта были недолго. Мост пришлось восстанавливать в кротчайшие сроки. 31 августа по нему пустили движение в тестовом режиме. А с первым днем осени уже без каких-либо ограничений. Работы над транспортным сообщением при этом не завершились. Сейчас обустраивается более комфортный подъезд к мосту.